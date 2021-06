Geen nieuwe aanvraag liquiditeitssteun van Curaçao 

Demissionair staatssecretaris Knops zegt dat Curaçao nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun. Het gaat hierbij om de korting van 25 Procent korting op de arbeidsvoorwaarden van ministers en statenleden. Deze is doorgevoerd, maar de wetgeving hiervoor nog niet. Er is echter ook geen nieuw verzoek van Curaçao voor verdere liquiditeitssteun, zo laat Knops weten. Daarom is er ook geen sprake van stopzetting.

Knops schrijft dat de Rijksministerraad heeft besloten dat Curaçao pas weer in aanmerking komt voor liquiditeitssteun als de wetgeving is vastgesteld en in werking is getreden.