Geen nieuwe besmettingen, één coronapatiënt overleden

Er is niemand positief getest op het coronavirus afgelopen dag. Het is voor het eerst sinds februari dat er geen nieuwe coronabesmettingen werden gemeld op Curaçao. Wel is er helaas weer één coronapatiënt overleden in het CMC. Dat blijkt uit de cijfers die de overheid vanmiddag bekend heeft gemaakt. Er zijn in totaal 605 tests afgenomen. Daarnaast zijn er weer 21 personen genezen verklaard, daarmee daalt het aantal actieve besmettingen naar 127. Ook is het weer iets rustiger in het ziekenhuis: twee patiënten konden naar huis en er ligt één persoon minder op de IC. In totaal liggen er nu nog 29 coronapatiënten in het CMC.