Nieuwe Statenleden vanochtend ingezworen

De nieuwe Statenleden zijn vanochtend ingezworen. Zij hebben voor de Gouverneur van Curaçao hun eed afgelegd. De komende vier jaar zullen zij het volk vertegenwoordigen in het Parlement. In totaal zijn er 20 nieuwe Statenleden beëdigd. Een aantal van de Statenleden blijven maar kort Statenlid omdat zij binnenkort minister worden. Charetti America-Francisca is gekozen als voorzitter en Ruthmilda Larmonie-Cecilia als vice-voorzitter van het nieuwe Parlement. Steven Croes is vandaag nog niet beëdigd. Zijn geloofsbrieven moeten eerst worden behandeld in een Statenvergadering. Gisteravond is besloten dat Croes de plek van Eugene Rhuggenaath inneemt.