Geen North Sea Jazz in 2023

Het Curaçao North Sea Jazz Festival gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft er alles aan gedaan, maar door een combinatie van factoren is het niet haalbaar. Zo zijn er logistieke uitdagingen, personeelstekorten en overvolle tourschema’s. Ook de gestegen kosten als nasleep van de coronapandemie wordt genoemd als reden. Initiatiefnemer Fundashon Bon Intenshon en Mojo Concerts hebben nog hoop dat het festival terugkeert. In 2024 gaan ze alles in het werk stellen om een nieuwe start te kunnen maken op Curaçao.