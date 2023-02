Internetstoring door brand

Verschillende wijken zaten gisteren zonder internet. Door een zogenoemde fiber break lag het internet uit. De brandweer kwam eraan te pas omdat de kabels in brand stonden. Rond middernacht hadden de technici van telecombedrijf Flow de storing verholpen. Met name de wijken Kwartier, Sun Valley, Brievengat en omgeving hadden last van het incident. Volgens het bedrijf vinden dit soort incidenten vaker plaats. Het risico op brand is groot, doordat de Flow kabels boven elektriciteitskabels hangen.

