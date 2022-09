Geen politici bij Pride opening

Vanavond is de officiële opening van de Pride. In tegenstelling tot voorgaande edities zullen er dit keer geen politici van de coalitie speechen. Zowel de MFK als PNP ministers en parlementariërs hebben het te druk voor het evenement. Of ze zijn uitlandig. Dit jaar is de tiende editie van de Curaçao Pride. Deze start traditiegetrouw om 6 uur met een Pride Walk vanuit het Riffort naar het Wilhelminaplein. Daarna volgt er een feest met live optredens.