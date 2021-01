Geen sneltestverplichting voor Antilliaanse eilanden

De verplichte coronasneltest voor reizigers die per vliegtuig naar Nederland willen komen, geldt niet voor de Antillen. Dat heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt. Het gaat om alle zes Caribische eilanden in het Koninkrijk. De vrijstelling zou betekenen dat KLM op die landen zou kunnen blijven vliegen, omdat er geen risico is dat personeel achter zou moeten blijven. Dit kan door KLM nog niet worden bevestigd, zo meldt het ANP vanochtend.

KLM had eerder gemeld dat het uitvoeren van vluchten vrijwel onmogelijk zou worden als er voor alle bestemmingen een sneltestverplichting zou gaan gelden, voorafgaand aan de terugvlucht naar Schiphol. Dit omdat de kans dan bestaat dat medewerkers achter zouden moeten blijven. Dat risico wil KLM niet lopen.