Kapot onderdeel oorzaak blackouts

De oorzaak van de vele blackouts de afgelopen maanden was een slecht functionerend onderdeel van het beveiligingssysteem. Dat meldt Aqualectra-directeur Darick Jonis in het Antilliaans Dagblad. Het systeem was al vijf jaar in gebruik, maar de problemen kwamen pas aan het licht toen er werd geschoven in het belastingpatroon van het elektriciteitsnetwerk. Wat er precies mis is met het onderdeel wordt nu onderzocht in het laboratorium van de leverancier Schneider. Jonis zegt dat Aqualectra maatregelen heeft genomen en verzekert dat iets soortgelijks in ieder geval niet weer kan gebeuren.