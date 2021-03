‘Geen sprake van zwart-wit stembiljetten’

De Electorale Raad heeft vanochtend bij het bekendmaken van de definitieve verkiezingsuitslagen benadrukt dat er geen zwart-witte stembiljetten waren. Dat meldt de Extra vandaag. De Raad heeft de hoofden van de stembureaus gevraagd of er sprake was van zwart-wit stembiljetten en daarop antwoordden allen dat dit niet het geval was.

Gisteren diende de politieke partij Un Kambio Pa Korsou een klacht in bij Pacheco Römer van de Electorale Raad. Partijleider Raichel zegt dat alle stembiljetten ongeldig zijn. Dit op basis van de eisen in het kiesregelement, waaruit blijkt dat de afmetingen van de foto van de lijsttrekker niet klopten op de stembiljetten. Hoe er hierop is gereageerd is nog niet bekend. Ook de zwart-wit stemmen, onverklaarbare discrepantie en een stemlokaal dat te laat openging zijn meegenomen in de klacht.