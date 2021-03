UKPK dient klacht in bij Electorale Raad 

De politieke partij Un Kambio Pa Korsou heeft een klacht ingediend bij Pacheco Römer van de Electorale Raad. Partijleider Raichel Sintjacoba dient de klacht in namens de partij. Volgens Sint Jacoba zouden alle stembiljetten ongeldig zijn. Dit op basis van de eisen in het kiesreglement, waaruit blijkt dat de afmetingen van de foto van de lijsttrekker niet klopten op de stembiljetten. Ook de zwart-wit stemmen, onverklaarbare discrepantie en een stemlokaal dat te laat openging zijn meegenomen in de klacht. UKPK heeft aan Paradise FM laten weten nog geen verdere uitspraak doen hierover, omdat het proces is nog aan de gang is.