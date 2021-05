Gerstenbluth: “Ik ben hier niet om de show te stelen”

Nu het goed gaat met het aantal besmettingen op ons eiland, moeten we zorgen dat het goed blijft gaan. Dat heeft dr Izzy Gerstenbluth vanmorgen gezegd op een overheidspersconferentie. Daarmee doelt Gerstenbluth op de versoepelingen die vandaag bekend zijn gemaakt. Die zijn in de ogen van sommigen te beperkt. Het aantal coronadoden is de afgelopen paar maanden door de nieuwe besmettingsgolf gestegen van 22 naar 111. Zo’n situatie moeten we volgens Gerstenbluth voorkomen. In het ziekenhuis liggen momenteel nog altijd 24 personen met corona op de intensive care.

Gerstenbluth legde uit dat de huidige versoepelingen zijn genomen in overleg met veel stakeholders, zoals de zorg, economische sectoren en de politie. De huidige versoepelingen gelden tot tenminste 17 mei.

Premier Rhuggenaath benadrukte in dezelfde conferentie dat ze niet willen versoepelen om vervolgens weer noodgedwongen te moeten verzwaren.