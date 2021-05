Winkels mogen beperkt open; bouwsector nog in overleg

Diverse winkels op Curacao mogen vanaf morgen weer beperkt open. Hardware- en electronicazaken en retail mogen curbside pickup van hun producten aanbieden. Tot een winkeloppervlak van 250m2 mogen maximaal vijf klanten tegelijk naar binnen. Voor grotere winkels kan dit aantal oplopen tot een maximum van 25 klanten. Iedereen is verplicht om een mandje of winkelwagentje mee te nemen. Kinderen jonger dan 13 jaar worden niet toegestaan in winkels.

De bouwsector mag morgen nog niet aan het werk. De overheid zegt op dit moment met de sector in overleg te zijn over de mogelijkheden.

Drycleaners, loterijkantoren en financiele instellingen mogen ook open.