Thuis- en kerkbezoek mondjesmaat toegestaan

Vanaf dinsdag 4 mei is het weer toegestaan om thuis met tot maximaal vier personen samen te komen. Dat heeft de overheid vanmorgen op haar persconferentie bekend gemaakt. Met z’n vieren eten of een drankje doen is dan dus mogelijk, mits het buiten in je tuin of op de porch gebeurt.

Kerken mogen beperkt open. Ze mogen diensten houden op vrijdag van 12 tot 15 uur, en op zaterdag en zondag van 8 tot 11 uur. Wie op zondagochtend met een voertuig naar de kerk toe wil, moet kunnen aantonen dat hij/zij lid is van de kerk. De regels voor kerkbezoek worden volgens de overheid door de kerken zelf naar hun leden gecommuniceerd.