De politie heeft gisteren verschillende gestolen dranghekken teruggevonden. De hekken stonden opgesteld langs de carnavalsroute, maar werden deze week gestolen. De politie voerde meerdere huiszoekingen uit. Bij twee huizen in Montaña en een in Parera werden de gestolen dranghekken teruggevonden. Deze zijn in beslag genomen. De dranghekken zijn van de overheid. Beeld: Direct Media

