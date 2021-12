De Afrikaanse reuzenslak wordt weer vaak gespot in de natuur. De gevaarlijke slaksoort komt veel voor op Boca Sami en ook in het Kabouterbos. De slak draagt ziekmakende bacteriën en kan hersenvliesontsteking veroorzaken. Het is dus aangeraden om deze niet aan te raken. Dat advies geldt ook voor honden. Stichting Uniek Curaçao gaat zoveel mogelijk slakken verwijderen.