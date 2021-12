Om half 12 is er weer een persconferentie van de overheid over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er wordt dan ook meer verteld over de organisatie van het boostervaccin. De laatste dagen stijgt het aantal positieve coronatest: eergisteren waren het er 181 en gisteren liep dit op naar 217. Volg de Nederlandse vertaling live op de Facebookpagina van Paradisefm.

Meer over covid persconferentie regering