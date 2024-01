‘Gevangenissen in Caribisch gebied zijn zwaar overbelast’

De gevangenissen in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn zwaar overbelast. Vaak is er geen ruimte om alle veroordeelden op te sluiten. Dat staat te lezen in het tijdschrift Opportuun van het Openbaar Ministerie. In dat blad worden de twee afzwaaiende pg’s, Ton Maan en Bote ter Steege, geïnterviewd. Maan vertelt in het blad dat op Curaçao personen die eigenlijk nog een half jaar moeten zitten soms worden weggestuurd om plaats te maken voor nieuwe veroordeelden die in de cel moeten, zoals moordenaars.

Ter Steege stelt dat hij in Aruba hoorde dat er in de afgelopen 20 jaar in totaal voor 120 jaar gevangenisstraf naar buiten is gestuurd. Dat gaat onder meer om gevallen van huiselijk geweld, diefstallen, financiële delicten en inbraken. Er was steeds geen ruimte om die mensen daadwerkelijk op te sluiten, aldus Ter Steege. Daarom hoefden ze maar een deel van hun straf uit te zitten.