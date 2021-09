Gevluchte Venezolanen schreven al een brief aan kabinet

De groep Venezolanen die afgelopen weekend uit de SDKK-gevangenis is gevlucht heeft eerder per brief om vrijlating verzocht. Zo bevestigt Human Rights Defence Curaçao (HRDC) tegenover het Antilliaans Dagblad. Het gaat om dezelfde groep die kort geleden in de publiciteit kwam door een handgeschreven brief aan premier Pisas. De groep zat volgens HRDC al tien maanden vast op het vreemdelingendetentiecentrum.

