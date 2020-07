‘Weigeren voorwaarden van Nederland heeft gevolgen’

Er is ruim 330 miljoen gulden nodig voor de komende maanden. Dat maakt premier Eugene Rhuggenaath duidelijk. Door het plan om de voorwaarden van Nederland vrijdag niet te accepteren, moet Curaçao dit zelf oplossen. Naar deze opties wordt nu gekeken: zo wil de regering kijken of ze toch elders kunnen lenen. Eerder hebben ze dit plan ook al neergelegd bij het College Financieel Toezicht, maar dat heeft niet gereageerd.

10 miljoen voor onderwijs

Premier Eugene Rhuggenaath erkent dat de beslissing meer gevolgen kan hebben. Zo zou er volgens het groeiakkoord 10 miljoen gulden beschikbaar worden gesteld voor de digitalisering van het onderwijs, maar dit geld is er niet. Ook de plannen voor het mangrovenpark lijken in het water te vallen. Dit omdat de begroting flink is aangepast door COVID en er veel minder belasting binnenkomt. Zonder de noodsteun van Nederland kan dit niet worden opgevangen.