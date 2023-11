Gevonden lichaam bij Marichi is van vermiste tiener

Het lichaam dat gisterochtend in het water van Marichi werd gevonden, is van een vermiste zwemmer. Dat bevestigt de politie. Het gaat het om de 14-jarige Lehandro Deijando Cuales. De tiener raakte dinsdag vermist nadat hij met een groep vrienden van Kinderoorden Brakkeput was gaan zwemmen. Ondanks een zoekactie in het gebied werd de jongen niet gevonden. De volgende ochtend kreeg de politie een melding van een lichaam in het water. Met steun van de Kustwacht werd het stoffelijk overschot uit zee gehaald. Lehandro zou over twee weken, op 18 december, 15 worden.