Vanavond ontsteking kerstlichtjes in Punda

Vanaf vandaag is de eindejaarssfeer in Punda te voelen. Winkeliersvereniging DMO zal samen met Annabay Rum Club de verlichting van de grote kerstboom ontsteken. Om zeven uur ‘s avonds gaat de kerstverlichting aan. Dat gebeurt tijdens Punda Thursday’s Vibes. De kerstman is er uiteraard bij. Ook is er livemuziek en folkloristische dans. Om kwart over acht ‘s avonds is er een megagroot vuurwerkshow ter afsluiting van de wekelijkse koopavond. Foto: Bridget Merker