Kopers miljoenenwoning krijgen geld terug vanwege treiterburen

Een koppel is gedesillusioneerd teruggekeerd naar Nederland. Ze kochten voor zo’n 6 miljoen gulden een huis in Brakkeput Mei Mei, maar besloten de koopovereenkomst te ontbinden vanwege treiterburen. De makelaar prees de woning aan als “een oase van rust met volop privacy’’, maar dat bleek verre van waar te zijn. Volgens de rechter hebben de verkopers een onjuiste voorstelling van zaken gegeven over hun directe buren. Als de kopers van tevoren wisten dat de twee mannen voor overlast zouden zorgen, dan hadden ze het huis nooit gekocht. De rechter oordeelde dat het koppel zijn geld terug moet krijgen. Een van de treiterburen is Rasta Moses. De kraker werd twee jaar geleden door zeilhaven Asiento uit zijn huis gezet, maar hij weigert te vertrekken. Volgens hem heeft hij als Indiaan de oudste rechten op de terreinen van Brakkeput Mei Mei en hebben anderen daar niets te zoeken.

Opdonderen

Zij hebben kopers meermaals gezegd dat zij uit de woning moesten “opdonderen”. Voor zolang ze daar zouden wonen zouden zij “geen fijn leven hebben”. Op beelden gemaakt door een beveiligingscamera bij de woning is te zien dat ze bij de scheidsmuur staan en daaroverheen reiken en daarbij de kopers filmen. Hun gezicht is daarbij bedekt. Verder is te zien dat een van hen een mes of een machete in handen heeft. De verkopers wisten dat de mannen voor overlast kunnen zorgen en ongedurig en manipulatief gedrag vertonen als zij hun zin niet krijgen. In het verleden gaf de verkopers hen geld om hen rustig te houden. Zo heeft hij een aantal projecten voor hun plantage betaald. In totaal zo’n 20 duizend gulden. De situatie bleef daarna inderdaad een tijdje rustig totdat ze in maart 2022 wederom om geld vroegen en dat niet kregen.

De verkopers zijn veroordeeld tot terugbetaling van de koopprijs. Ook moeten ze de proceskosten betalen. In een aparte zaak wordt gekeken naar de schade van kopers als gevolg van de vernietiging van de overeenkomst en/of de feiten die daartoe aanleiding hebben gegeven, aldus de rechter.