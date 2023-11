GMN financiert woningen voor personen met verstandelijke beperking

Het tekort aan woningen voor personen met een verstandelijke beperking wordt eindelijk aangepakt. Het ministerie van GMN is van plan om vijf woningen te bouwen voor deze doelgroep. Elke woning bestaat uit acht kamers. In totaal krijgen dus veertig personen een onderkomen. In deze zogeheten gezinsvervangende tehuizen creëren zorgverleners een huiselijke omgeving voor de bewoners. De regering trekt 5,6 miljoen uit voor de bouw op Zapateer. De exploitatie wordt bekostigd uit het ABVZ- fonds.