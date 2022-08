Gevonden lichaam Ser’i Papaya is van vermiste man

De politie heeft gisteren in Ser’i Papaya het stoffelijk overschot van een man gevonden. Het lichaam werd in de mondi gevonden door een buurtbewoner en was in verregaande staat van ontbinding. Ook ontbreken er enkele lichaamsdelen. Het lijk moet nog worden geïdentificeerd. Maar de politie gaat ervan uit dat het om een man uit de wijk Cabo Verde gaat. Hij wordt al een tijdje vermist. Zijn familie is ingelicht. Beeld: TV Direct