Gewelddadige burenruzie leidt tot aanhouding

Twee buren zitten voorlopig vast nadat ze elkaar te lijf gingen met cementblokken en een kapmes. De politie kreeg deze week een melding over een mishandeling die in Kaya Awaseru zou hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk bleek het om een burenruzie te gaan. Een 32-jarige man en een 45-jarige vrouw kregen bonje toen ze zich bemoeiden met een ruzie tussen kinderen. Het tweetal mishandelde elkaar met cementblokken, een kapmes en hout. Ook werd een raam met een cementblok ingeslagen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

