Onderwijsvakbond Doen bereikt doel in Staten

De onderwijsvakbonden waren gisteren in de Staten aanwezig om uitleg te geven over de staat van het Onderwijs. Zo ook vakbond Doen, die blij is met de hoge opkomst van werknemers in het onderwijs. Doen-voorzitter Marbella Felipa stond in haar toespraak stil bij de juridische positie van docenten, het onderwijsbeleid en gaf aanbevelingen om het onderwijs te verbeteren. Volgens Doen moet het onderwijs een prioriteit zijn. Ook maakte de vakbond bezwaar tegen de salariskorting van 12,5 procent. De Statenleden stelden heel wat vragen. Die worden in een vervolgvergadering beantwoord. Ook zal hierna een Openbare Vergadering worden opgeroepen. Tijdens een Openbare Vergadering kunnen de Statenleden besluiten nemen.