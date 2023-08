Gewelddadige dood van 25-jarige Curaçaoënaar hakt erin bij medebewoners en begeleiders

De dood van de 25-jarige Lavernie Martis, die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwam bij een schietincident in Den Helder, hakt er flink in bij het team en bij de medebewoners van het Exodushuis in Alkmaar. Dat meldt het Noordhollands Dagblad. In het Exodushuis verblijven ex-gedetineerden die geholpen worden om een bestaan op te bouwen buiten de muren van de gevangenis. De omgekomen Curacaoenaar verbleef in de instelling. Het team en ook de medebewoners krijgen momenteel nazorg. Martis is vrijdag rond middernacht neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Twee anderen zijn gewond geraakt, een van hen is er ernstig aan toe. De schutter, een bekende van de politie, is nog voortvluchtig. Beeld: GlocalMedia