Curaçao loopt uit voor huldiging Wereldkampioenen

Wereldkampioen Liga Pabou is gisteravond, twee dagen na de overwinning op de Senior League World Series, gehuldigd. Een enorme massa fans was naar het Brionplein gekomen om de honkballers in het zonnetje te zetten. Ook langs de route zag het zwart van de mensen. Het overheidspersoneel kreeg de middag vrij om het team te verwelkomen. De ceremonie op het Brionplein bestond uit speeches van bewindslieden, sponsoren en vertegenwoordigers van de Little League. Ook waren er verschillende muziekoptredens. De sporters tussen 13 en 16 jaar kregen onder andere cadeaus van winkeliersvereniging SKO. De Curaçaose regering heeft meer tijd nodig om met een passend geschenk te komen.