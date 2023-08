PNP-Statenlid Mercelina op Wereldjongerendagen

PNP-parlementariër Gwendell Mercelina woonde de Wereldjongerendagen in de Portugese hoofdstad Lissabon bij. Het katholieke evenement duurde tot zondag, met als hoogtepunt de toespraak van paus Franciscus. Zo’n 1,5 miljoen jongeren namen deel aan de religieuze bijeenkomst. Voor de 35-jarige Mercelina was dit zijn derde keer. In 2005 nam hij als misdienaar deel aan het event in Keulen. In 2011 was hij er ook bij in Madrid en nu dus in Lissabon. Het Statenlid ervaart de Wereldjongerendagen als inspirerend. Ook versterkt de geloofsbijeenkomst hem in zijn levensdoel en politieke taak.