Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha zegt in het Antilliaans Dagblad dat de alternatieve financieringsplannen voor liquiditeitssteun on hold zijn gezet. Dit doet Gijsbertha in afwachting van de Rijksministerraad. Eerder presenteerde hij drie alternatieven, waarbij onder andere het APC-fonds en CBCS betrokken waren. De Staten stemden hier toen al mee in.