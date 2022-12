Giovanca gaat radioprogramma presenteren

De Curaçaose zangeres Giovanca is de nieuwe zaterdagpresentatrice van ‘Open Huis’. Het programma is al jaren te horen op NPO Radio 5. Vanaf 7 januari neemt ze de plek van Tom Herlaar over. Doordeweeks wordt het EO-programma gepresenteerd door Henk van Steeg.

De weekendeditie van het programma krijgt volgens de omroep met de komst van Giovanca ook een “nieuw geluid”. Zo zal er meer gospel te horen zijn op de zaterdagmiddag. Het programma staat in het teken van muziek, maar er worden ook gesprekken met luisteraars gevoerd.