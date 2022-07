Glasschilfers in flesjes Heineken

Bierdrinkers moeten oppassen op Curaçao. Heineken en Distribier Kòrsou waarschuwen voor stukjes glas in flesjes bier van Heineken met een schroefdop. Het gaat om de kleine flesjes Original Pure Malt Lager, Heineken 0.0 en Heineken Silver. Het biermerk waarschuwt de consumenten voor glasschilfers. Heineken roept op om deze in te ruilen bij de officiële distributeur, Distribier Kòrsou. Momenteel worden de biertjes, die in Nederland worden verkocht in supermarkten en drankwinkels, onofficieel geïmporteerd.