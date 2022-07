Meer ziekmeldingen door COVID

Het aantal mensen dat zich ziek meldt in verband met een Covid-melding is aan het toenemen op Curaçao. Dat meldt de EXTRA vandaag. Volgens de krant nemen AO-meldingen duidelijk toe. Daarnaast uit de krant haar zorg over het feit dat er ook veel mensen zijn die een positieve zelftest hebben en zich níet ziekmelden. Daarbij gaat het onder meer om mensen die niet in loondienst zijn. Huisarts Wallid Elhage erkent die mogelijkheid vandaag in de krant. Maar volgens hem is er geen grote groep besmette personen die nu onder de radar blijft. Hij noemt de cijfers van de overheid over het aantal Covid-besmettingen representatief.