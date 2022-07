Golfbaan Blue Bay weer open

De golfbaan van Blue Bay is na een korte onderbreking weer geopend. Zondag brak er brand uit in de opslagplaats van de golfbaan. Alle golfkarretjes waren volledig uitgebrand. Om golfers toch van dienst te kunnen zijn, heeft Blue Bay de ‘Walking 10’ route gecreëerd. Deze route gaat over vlakke paden. Ook zijn er extra waterstations op de baan geplaatst. Vanaf morgen zijn er weer een paar karretjes beschikbaar. De trolleys zijn uitgeleend door de golfbaan op Santa Barbara. Het is de bedoeling dat Blue Bay de verwoeste inventaris volledig gaat vervangen.