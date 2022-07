Ex- OM-woordvoerder vangt bot in hoger beroepzaak

De oud-woordvoerder bij het Openbaar Ministerie heeft opnieuw bot gevangen bij de rechter. Het bezwaar van Norman Serphos tegen zijn ontslag is ook door het Hof van Beroep afgewezen. In april 2019 werd Serphos ontslagen bij het OM. Hij had ‘ongepaste uitlatingen’ gedaan op Facebook bij een overlijdensbericht. Vervolgens loog hij dat hij de post niet zelf had geplaatst, maar dat zijn account was gehackt. Daar deed hij valse aangifte van. Het hof concludeerde dat Serphos verkeerd heeft gehandeld. Al zijn bezwaren werden van tafel geveegd.

Foto: Persbureau Curacao