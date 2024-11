Gouden medaille-winnares Odile van Aanholt komt vandaag aan op Hato

De Curaçaose zeilster Odile van Aanholt komt vandaag aan op Hato Airport. De bedoeling is dat ze op de luchthaven feestelijk wordt onthaald. Van Aanholt schreef Curaçaose sportgeschiedenis toen ze de gouden medaille in de 49er FX-klasse won op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat deed ze samen met haar zeilpartner Annette Duetz. Iedereen die haar wil verwelkomen, wordt opgeroepen om vanmiddag om 5 uur naar de aankomsthal van Hato Airport te komen.

Het duo behaalde een overwinning na een spannende finale in de medalrace, waarbij een vergissing bij de finish bijna roet in het eten gooide. Enige minuten bleven Van Aanholt en Duetz in spanning. Totdat duidelijk werd gemaakt door de jury dat ze hadden gewonnen.