‘Onderzoeken naar kandidaat-ministers nog niet afgerond’

De regering van Curaçao laat vandaag weten dat de screening van de twee beoogde ministers in het kabinet-Pisas nog niet is afgrond. Eerder deze week werd door sommige media gemeld dat Raymond Jamanika en Jason Fullinck op korte termijn benoemd zouden worden. Jamanika is voorgedragen door onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito voor de positie van minister van Economische Ontwikkeling. Jason Fullinck is door KEM voorgedragen als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Minister-president Pisas is als kabinetsformateur belast met het onderzoek dat moet leiden tot de voordracht van de twee. De voordracht is volgens de regering echter nog niet afgerond.

“Na afronding van de voorgeschreven onderzoeken zal de minister-president bezien of de beoogde voordrachten van de kandidaat-ministers in het licht van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen worden voorgelegd aan de Gouverneur met het oog op benoeming tot minister”, zo staat er in het persbericht van de regering. Over het resultaat van de onderzoeken, de inhoud van gesprekken en de correspondentie tussen minister-president en de kandidaat, worden geen mededelingen gedaan.