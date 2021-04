Gouverneur overlegt met leiders MFK en PNP

De leiders van de MFK en PNP, Gilmar ‘Pik’ Pisas en Ruthmilda Larmonie-Cecilia, hebben vandaag overleg gevoerd met de gouverneur. De twee hebben met Lucille George-Wout gesproken over de voortgang van de formatie. Het was volgens de PNP-leider een goed gesprek. Er is niet inhoudelijk gesproken over het regeerakkoord, wel over de manier waarop de formatie wordt uitgevoerd. Pisas verklaarde dat de twee nogmaals hebben aangegeven druk bezig te zijn met het schrijven van een regeerakkoord en dat het streven is om tegelijkertijd met het parlement op 11 mei beëdigd te worden. Daarbij is het volgens Pisas ook belangrijk dat er snel kan worden begonnen met de screening.

Pisas draagt nog steeds een oogbedekking en een zonnebril vanwege verwondingen die hij aan zijn oogkas heeft opgelopen.