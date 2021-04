‘Moderna even veilig als Pfizer’

Het Moderna-vaccin is even veilig als het Pfizer-vaccin. Dat verklaren epidemioloog Ashley Duits en arts Jerry Semper vandaag. Er is een lading van 65.000 Moderna-vaccins onderweg naar Curaçao vanuit Nederland. Eerder werd er gecommuniceerd dat er alleen Pfizer werd gebruikt, maar een combinatie van de wereldwijde vaccinschaarste en het stijgend aantal coronapatiënten in het ziekenhuis hebben ervoor gezorgd dat Curaçao Nederland om meer vaccins heeft gevraagd. De premier heeft hierin aangegeven dat dit geen Astrazeneca mocht zijn, dus het werd Moderna. Iedereen die al een Pfizer-vaccinatie heeft gehad zal ook een tweede dosis van dat merk krijgen, ditzelfde geldt voor Moderna. Het epidemiologisch team benadrukt dat het Moderna-vaccin ook gebaseerd is op MRNA en dat het even goed werkt als Pfizer