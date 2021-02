Green Phenix heeft 30.000 flessen gerecycled

Green Phenix en Coca-Cola hebben sinds eind vorig jaar 30.000 flessen gerecycled. De awareness campagne #maketheturtlesmile was gestart om afval een nieuw te geven de vorm van een lokaal vervaardigd product. Tijdens de campagne werd iedereen opgeroepen om hun plastic flessen in te leveren bij Green Phenix in Sambil of op het Zeelandia paviljoen. Voor elke 25 flessen of aluminium blikjes die worden ingeleverd, konden deelnemers ook nog sparen prijzen. Ook al is de doelstelling behaald, de campagne loopt nog door tot het einde van de maand.

De eerste versie van #maketheturtlesmile werd uitgevoerd in 2019 en haalde 30.573 flessen op en focuste zich met name op scholieren. Deze tweede editie van de campagne is meer gericht op individuele deelnemers. Beiden bedrijven zijn al aan het praten over een volgende editie.

Deelnemers die nog mee willen doen, kunnen hun plastic recyclables met nummer 1, 2 en 5 en aluminium blikjes nog steeds inleveren bij Green Phenix Sambil van maandag tot en met zaterdag van 8.00 – 17.00 en bij Green Phenix Paviljoen Zeelandia maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.