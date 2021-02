Veel minder luchtvaartpassagiers op Caribisch Nederland in 2020

Bijna 183 duizend passagiers reisden in 2020 van en naar de luchthavens van Caribisch Nederland. Dat zijn er 60 procent minder dan de ruim 457 duizend passagiers in 2019. Het totaal aantal vluchten was ruim 50 procent lager dan in 2019. Bijna 88 procent van de luchtvaartpassagiers van en naar Caribisch Nederland reisde via de luchthaven van Bonaire. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van en naar Bonaire reisden 58,3 procent minder passagiers dan in 2019. Op Sint Eustatius en Saba nam het aantal reizigers met respectievelijk 68,7 en 70,5 procent af.