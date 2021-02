Kabinet overweegt interventie Rijksministerraad

De Curaçaose ministerraad zal morgen een voorstel in behandeling nemen om de Rijksministerraad te benaderen. Dit met het verzoek om te interveniëren in de huidige impasse in de Staten. Dat heeft minister-president Rhuggenaath vandaag tegen de Amigoe gezegd. De oppositieleden van de Staten boycotten al enige tijd de openbare vergaderingen. Daardoor kan een nieuwe parlementariër niet worden beëdigd. Volgens Rhuggenaath is hierdoor sprake van ondeugdelijk bestuur en overtreding van de fundamentele rechten van een democratisch gekozen Statenlid.