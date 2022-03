Groen licht voor benoeming directeur CTB

Muryad de Bruin zal hoogstwaarschijnlijk Paul Pennicook opvolgen als directeur van het toeristenbureau CTB. De adviseur corporate governance Sbtno geeft groen licht voor de benoeming. De Bruin werkt ruim zes jaar bij CTB in een managementfunctie en was de beste kandidaat voor het directeursschap. In totaal hebben zeventien personen gesolliciteerd voor deze functie. Slechts acht mochten op gesprek komen. Daarvan zijn er twee geselecteerd voor een assessment. Volgens het bestuur van het toeristenbureau was De Bruin de beste kandidaat. De vorige directeur, Pennicook, stopte in oktober. Zijn contract werd niet verlengd.