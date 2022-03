Dividenduitkering weer mogelijk

Financiële instellingen op Curaçao en Sint Maarten kunnen weer dividend uitkeren. Dit is sinds deze week weer mogelijk. De centrale bank heeft de stop op dividenduitkeringen ingetrokken. Volgens de toezichthouder op financiële instellingen is de economie enigszins aangetrokken. De maatregel was in 2020, tijdens de pandemie, in het leven geroepen. Door geen dividend uit te keren konden financiële instellingen extra buffers creëren. Sinds deze week kunnen bedrijven een verzoek bij de centrale bank indienen voor het uitkeren van dividend. De toezichthouder beoordeelt elk verzoek individueel.

