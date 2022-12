Groen licht voor fase 2 Zakitó

De ontwikkelingen bij Koredor gaan door. Onlangs tekende het toeristenbureau de financieringsovereenkomst voor fase twee. Het Zakitó Quick Win Plan richt zich op het verbeteren van de kuststrook. De afgelopen maanden heeft het gebied al een metamorfose ondergaan. Zo zijn er palapa’s en zitbanken geplaatst. In de tweede fase komen er meer faciliteiten, wordt het strand aangepakt en wordt er geïnvesteerd in kustbescherming. Fase twee gaat in het tweede kwartaal van 2023 van start.