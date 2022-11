Groep werknemers van TeleCuraçao in staking

Een groep werknemers van TeleCuraçao is vandaag in staking gegaan. Als gevolg daarvan konden sommige televisieprogramma’s niet doorgaan. De directeur van het bedrijf, Hugo Lew-Jen-Tai, is enige tijd geleden op non-actief gesteld. Minister Charles Cooper heeft daarop Terry Hernandez aangesteld om orde op zaken te stellen. Momenteel vinden er controles plaats en dat heeft vandaag tot problemen geleid. Volgens Cooper gaat het om zes personen gaat die het werk hebben neergelegd en vakbond ABVO hebben ingeschakeld. De minister zegt dat het noodzakelijk is dat sommige zaken bij het bedrijf worden doorgelicht omdat TeleCuraçao grote verliezen leidt.