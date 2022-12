De eerste school die met Nederlands geld is opgeknapt, is opgeleverd. Het gaat om de Cola Debrot school in Noord Roozendal. De Nederlandse regering doneert in totaal 30 miljoen euro voor de aanpak van achterstallig onderhoud. Vooral houtrot, termieten en lekkages zijn problemen. In de eerste fase worden vijf scholen opgeknapt. Het is de bedoeling dat binnenkort nog zo’n vijftien verouderde schoolgebouwen aan de beurt zijn.