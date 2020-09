Grote delen Venezuela in het donker door stroomstoring

Venezuela kampt vanaf zaterdagavond opnieuw met een grote stroomstoring. In veertien van de twintig staten was zaterdag de stroom uitgevallen. De nieuwszender NTN24 meldde verder dat delen van de hoofdstad Caracas al dagen zonder elektriciteit zitten.

Venezuela had in het voorjaar en in juli van dit jaar ook last van langdurige stroomuitval. Daardoor kampte het land onder meer met watertekorten en konden miljoenen mensen niet meer via de telefoon of computer communiceren. President Nicolás Maduro weet de stroomuitval destijds aan sabotage door de VS.