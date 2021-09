Grote kans op uitbraak zika, dengue en/of chikungunya door bestrijding Covid-19

Curaçao loopt groot gevaar op een uitbraak van zika, dengue en / of chikungunya door de ruimte die het CMC moet reserveren voor Covid-patiënten. Dat stelt de Algemene Rekenkamer Curaçao naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Staten. De Algemene Rekenkamer verwijst daarbij naar adviezen van de organisatie Paho die uitbraken van de genoemde ziekten in de regio monitort.