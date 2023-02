Grote prijsverschillen alcohol

De prijsverschillen tussen supermarkten voor alcoholische dranken is erg groot. Dat constateert de consumentenstichting. Zo is er een prijsverschil van ruim 34 gulden geconstateerd voor wodka en een prijsverschil van 29 gulden voor Chivas Regal. Het onderzoek van Fundashon pa Konsumidó betrof producten die veel gekocht worden in de carnavalsperiode. De prijsvergelijking is gedaan in tien supermarkten. De supermarkt met de beste prijs en grootste assortiment aan drank is Bon Bini Supermarket.